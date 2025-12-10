قرار قضائي بشأن اتهام المطربة "بوسي" في شيكات بدون رصيد

أجلت محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، نظر معارضة المطربة بوسي على الأحكام القضائية الصادرة ضدها في اتهامها بتحرير شيكات بدون رصيد، لجلسة 24 ديسمبر لسماع مرافعة الدفاع.

وكانت جهات التحقيق قد أصدرت قرارًا بإخلاء سبيل المتهمة على ذمة التحقيقات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى حين ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المطربة بوسي بمطار القاهرة أثناء محاولتها السفر للخارج، لصدور أحكام قضائية ضدها في قضايا تحرير شيكات بدون رصيد.

وسبق أن تقدم دفاع بوسي بمعارضة على الحكم الصادر ضدها، بعد أن فوجئت به، وقررت النيابة العامة إخلاء سبيلها.

