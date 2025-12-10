لافروف: روسيا ممتنة لكوريا الشمالية على مساعدتها في تحرير كورسك

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن روسيا "ممتنة لكوريا الشمالية على مساعدتها في تحرير كورسك"، مضيفًا أن موسكو سترد على أي نشر لقوات عسكرية أجنبية على الأراضي الأوكرانية، مؤكداً أن بلاده "مستعدة لذلك".

وفي سياق التصعيد الروسي تجاه الغرب، قال وزير الخارجية في تصريحات إعلامية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "لا يسرّع في رفع العقوبات عن روسيا، بل يكثّفها"، مشيراً إلى أن موسكو لا تعتزم شن حرب على أوروبا لكنها سترد على "أي خطوة عدائية".

كما أشاد لافروف بجهود ترامب في مساعيه "لوضع حد للصراع في أوكرانيا عبر السبل الدبلوماسية"، بينما وجّه انتقادات لاذعة للاتحاد الأوروبي، قائلاً إنه يعاني من "عمى سياسي ميؤوس منه"، ويخدع نفسه بوهم إمكانية "هزيمة روسيا".

وحول التوتر المتصاعد بشأن الأصول الروسية في الغرب، شدد لافروف على أن موسكو سترد على أي محاولة للاستيلاء على أموالها المجمدة.

واختتم بالإشارة إلى غياب توافق داخل المعسكر الغربي فيما يتعلق بملف التسوية الأوكرانية، قائلاً: "لا موقف موحدًا للغرب بشأن مسألة التسوية".