"أسطورة وليفربول يحتاجه".. نجوم إنجلترا ينحازون لصلاح في أزمته مع سلوت

دافع نجوم إنجلترا عن الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، بعد أزمته الأخيرة واستبعاده من قائمة الريدز لمواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.

واستنكر صلاح جلوسه على مقاعد بدلاء الفريق للمرة الثالثة على التوالي، مؤكدًا أنه لا يقبل بهذا الوضع، مهاجمًا المدرب وإدارة ليفربول. (التفاصيل هنا)

وتباينت آراء نجوم الدوري الإنجليزي السابقين والحاضرين حول أزمة محمد صلاح، وجاءت كالآتي:

آدم لالانا.. ليس رجلًا متغطرسًا

قال آدم لالانا، زميل صلاح السابق في ليفربول، في تصريحات عبر صحيفة بي بي سي: "سيظل يحاول دائمًا إثبات خطأ شخص ما، إنه ليس رجلًا متغطرسًا. كنتُ دائمًا ما أخبر أطفالي عن سلوكه، وكيف أنه لا يبالغ في الفرح في اللحظات السعيدة، ولا يلوم نفسه كثيرًا في اللحظات الصعبة. كان دائمًا يركز تركيزًا كاملًا على العمل الذي بين يديه."

وأضاف: "كنت أنظر إليه، وكان ذلك يجعلني أشعر بالهدوء بسبب مدى سيطرته على الأمور طوال الوقت، معرفتي بـ"مو" تجعله دائمًا يقاتل، ويتحلى بالمرونة، ويحاول إيجاد طرق لتحسين نفسه."

ميكا ريتشاردز.. أحد أعظم اللاعبين في الدوري الإنجليزي

قال ميكا ريتشاردز، لاعب مانشستر سيتي السابق، عبر شاشة سي بي إس الأمريكية: "نحن نتحدث عن واحد من أعظم اللاعبين الذين ظهروا في الدوري الإنجليزي الممتاز على الإطلاق. أنا أفهم إحباط محمد صلاح بسبب رغبته في النزول إلى أرض الملعب. قلتُ إنه مخطئ، وما زلتُ أعتقد أنه مخطئ لتصريحه بذلك. لذا أتفق مع هذه النقطة، لكنني أفهم أيضًا أنه نظرًا لمستوى اللاعب، سيرغب في اللعب. سيشعر بالإحباط".

وأضاف: "عندما كانوا بحاجة إلى هدف آخر، كان ليدز في المباراة وضغط عليهم، وفي بعض الأحيان كان من الممكن أن يُكشف أمرهم في الهجمات المرتدة. أنت تعرف محمد صلاح، تعرف سجله في السنوات السابقة، بإمكانه أن يُسجل لك هدفًا. صحيح أن مستواه لم يكن جيدًا، لكنني أتفهم إحباطه".

أندي روبرتسون.. أسطورة ليفربول

قال أندي روبرتسون، لاعب ليفربول الحالي، عقب مباراة إنتر ميلان، إنه يحب اللعب مع محمد صلاح ويتمنى مواصلة اللعب معه.

واتفق مع زميله في الفريق، البرازيلي أليسون بيكر، الذي قال هو الآخر: "علاقتنا أنا وصلاح جيدة منذ زمن طويل سواء مع ليفربول أو روما. إنه أسطورة ليفربول، وبالطبع، على المستوى الشخصي، هذا الأمر لا يجعلني سعيدًا".

وأضاف: "لم أتحدث مع صلاح بالطريقة التي أريد أن أتحدث بها بعد، سأجري محادثة معه، لكن ستكون خاصة لأنها مسألة شخصية".

جيرارد.. ليفربول يحتاجه

قال جيرارد، أسطورة ليفربول السابقة، في تصريحات لقناة TNT Sports: "من الواضح أن محمد صلاح مُحبط من عدم اللعب، وهذا أمر أتفهمه وأحترمه، فهو يريد مساعدة الفريق. ليفربول يحتاج محمد صلاح ليعود للتسجيل، إنه أفضل لاعب وهداف الفريق، ووجوده مهم للخروج من الوضع الحالي".