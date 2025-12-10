الشرطة الإسرائيلية تعتدي على مقبرة الشهيد عز الدين القسام بحيفا

وكالات

اقتحمت الشرطة الإسرائيلية مقبرة الشهيد عز الدين القسام في قرية الشيخ المهجرة (تل حنان) شرقي حيفا، وأقدمت على إزالة منشآت كانت مقامة داخل أرض المقبرة.

وذكر حزب الوفاء والإصلاح أن قوّات كبيرة من الشرطة دخلت الموقع وأزالت الخيمة المحيطة بالمقبرة، إلى جانب اللافتة التعريفية بتاريخها، إضافة إلى وحدة الطاقة الشمسية الموجودة في المكان.

وأوضح الحزب في بيانه أن الخطوة جرت بناء على أمر هدم رسمي، في إطار ما وصفه بـ"محاولات المؤسسة الإسرائيلية طمس ما تبقى من معالم المقبرة".

وأشار البيان إلى أن مسؤولين في الحكومة اليمينية المتطرفة كانوا قد لوّحوا سابقًا بإزالة قبر الشيخ عز الدين القسام، المدفون في الموقع قبل النكبة، والذي استشهد في ثلاثينيات القرن الماضي أثناء قيادته المقاومة الفلسطينية ضد الاستعمار البريطاني.