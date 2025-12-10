ترامب يهاجم إلهان عمر: "تزوجت من أخيها للدخول إلى أمريكا.. اطردوها"

شنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومًا لاذعًا على النائبة الديمقراطية إلهان عمر، مستخدمًا عبارات ساخرة وانتقادات حادة، ومجدّدًا اتهامات سبق أن نُظر إليها على نطاق واسع على أنها مثيرة للجدل.

وخلال كلمته في مؤتمر في ولاية بنسلفانيا أمام أنصاره، قال ترامب ساخرًا: "إلهان عمر، أيّاً كان اسمها، مع تلك القطعة الصغيرة، تلك العمامة الصغيرة فوق رأسها، أحبها، تأتي ولا تفعل شيئاً سوى الشكوى، إنها دائمًا تشتكي."

وأضاف مهاجمًا بلدها الأصلي كما وصفه: "تأتي من بلد يُعتبر الأسوأ في العالم، أليس كذلك؟ ليس لديهم جيش، ليس لديهم أي شيء، ليس لديهم برلمان، لا يعرفون حتى ما تعنيه كلمة برلمان، ليس لديهم شرطة، ويطبقون القانون بأنفسهم، ويقتلون بعضهم طوال الوقت."

ومضى ترامب في تصعيد هجومه قائلاً: "وتأتي إلى بلدنا وهي دائمًا تشتكي من أن الدستور يسمح لترامب بأن يفعل هذا أو ذاك، يجب أن نُخرجها من هنا."

كما كرر ترامب اتهامًا سبق أن طُرح في حملاته السابقة، قائلاً: "لقد تزوجت من أخيها كي تتمكن من الدخول، صحيح؟ تزوجت من أخيها، هل يمكنك أن تتخيل لو أن دونالد ترامب تزوج أخته؟ هل كنت سأصمد ساعتين؟"

وختم بالقول: "إنها هنا بشكل غير قانوني، يجب أن نطردها، اطردوها، إنها لا تفعل شيئًا سوى الشكوى."