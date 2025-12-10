الأمطار لا توقف الناخبين في البحيرة.. تجهيز لجان آمنة وممرات مغطاة

شهدت لجنة 8 التابعة لدائرة مركز المنيا قيام أحد المسنين البالغ من العمر 85 عاماً، بالإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب.



ومن أمام اللجنة الانتخابية رفع الحاج مبارك عبدالكريم، يده ملوحًا بعلامة النصر، قائلاً: صوتي أمانة وجاي اديه لمن يستحق"، مؤكدًا مشاركته في كافة الاستحقاقات الدستورية السابقة.



وتجرى انتخابات النواب بالمنيا في الدوائر التي ألغيت نتائجها في المرة السابقة، وهي دوائر( مركز وبندر المنيا - مغاغة والعدوة وبني مزار - أبو قرقاص - ملوي - ديرمواس).



وجهزت محافظة المنيا 377 مقرًا انتخابيًا بإجمالي 489 لجنة فرعية، للانتخابات لاستقبال 3 ملايين و58 ألفًا و704 ناخبين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم.