لوح بعلامة النصر أمام اللجنة.. مسن في المنيا: صوتي أمانة لمن يستحق -صور

كتب : جمال محمد

02:29 م 10/12/2025
    الحاج مبارك ٢
    الحاج مبارك عبدالكريم بالمنيا

شهدت لجنة 8 التابعة لدائرة مركز المنيا قيام أحد المسنين البالغ من العمر 85 عاماً، بالإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب.


ومن أمام اللجنة الانتخابية رفع الحاج مبارك عبدالكريم، يده ملوحًا بعلامة النصر، قائلاً: صوتي أمانة وجاي اديه لمن يستحق"، مؤكدًا مشاركته في كافة الاستحقاقات الدستورية السابقة.


وتجرى انتخابات النواب بالمنيا في الدوائر التي ألغيت نتائجها في المرة السابقة، وهي دوائر( مركز وبندر المنيا - مغاغة والعدوة وبني مزار - أبو قرقاص - ملوي - ديرمواس).


وجهزت محافظة المنيا 377 مقرًا انتخابيًا بإجمالي 489 لجنة فرعية، للانتخابات لاستقبال 3 ملايين و58 ألفًا و704 ناخبين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم.

علامة النصر أمام اللجنة صوتي أمانة دائرة مركز المنيا

