"لو عيطتي هقتلك".. المشدد 13 سنة لمتهم بهتك عرض ابنة جاره بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة خطف وهتك عرض طفلة، والمشدد 3 سنوات لاتهامه بسرقة المجني عليها، والسجن عامين لـ3 آخرين بتهمة إخفاء مسروقات.



صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الحي عبد الله بقوش، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أيمن عبد الله أبو غزالة، والمستشار محمد سعيد عبد الحميد.

هتك عرض طفلة بسلم عقار في الإسكندرية



ترجع وقائع القضية رقم 19037 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقى القسم بلاغاً من مواطن يتهم جاره بهتك عرض طفلته وسرقتها داخل العقار محل سكنه.

ووفقاً لأوراق القضية، تحصلت الطفلة المجني عليها "س.م.ر" 7 سنوات، من والدتها على مبلغ 20 جنيها لشراء الحلوى، وعقب شرائها الحلوى من أحد المحال وصعودها إلى الشقة محل سكنها استوقفها المتهم "م.ص.م" على سلم العقار.



التحقيقات: المتهم سرق الطفلة وهددها بالقتل



وكشفت التحقيقات أن المتهم أخذ يتحدث مع المجني عليها موهما إياها بعلاقة الصداقة التي تربطه بوالدها، ثم عرض عليها بعض الحلوى إلا أنها خافت من شخص المتهم، فتحسس جسدها ومواطن عفتها وهددها بالقتل حال استمرار في البكاء.



وبحسب التحقيقات سرق المتهم بسرقة القرط الذهبي من أذن المجني عليها وتركها عقب ذلك وفر هارباً وباع القرط الذهبي للمتهمين الثلاثة الآخرين وهم كل من "أ.ن.ع" و "ح.م.خ" و "أ.ال.ال".



تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة وقررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.