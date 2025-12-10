صيدلانية تقفز من سيارة ميكروباص للنجاة بعد محاولة سرقتها بالشرقية

أصيبت صيدلانية بكسر وجروح متفرقة بالجسم إثر محاولة سرقة حقيبة يدها داخل ميكروباص بالعاشر من رمضان بالشرقية.

تلقى قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بلاغًا من إحدى المستشفيات باستقبال المصابة، وأكدت أنها حال استقلالها السيارة فوجئت بأحد مستقليها يحاول سرقة حقيبتها مهددًا إياها بسلاح أبيض، ما دفعها لفتح باب السيارة والقفز منها ما أسفر عن إصابتها بجروح متفرقة بالجسم.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة المستخدمة وضبط المتهمين (قائد السيارة وآخر له معلومات جنائية)، وعثر بحوزتهما على السلاح الأبيض المستخدم.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، واتخذت النيابة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

