الوفد المصري يحتفل بتسجيل الكشري في اليونسكو بتقديمه للوفود المشاركة

شهدت الاجتماعات المنعقدة في نيودلهي بالهند، خلال الفترة من ٨ إلى ١٣ ديسمبر الجاري، في إطار أعمال اللجنة الحكومية للتراث الثقافي غير المادي، احتفال الوفد المصري بتقديم "الكشري"، إلى وفود الدول المشاركة في اجتماع اللجنة الدولية الحكومية لاتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي باليونسكو وأعضاء اليونسكو، عقب انتهاء إجراءات تسجيله مباشرةً، وذلك بمناسبة إدراجه على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لعام 2025.



وقالت الدكتورة نهلة إمام، مستشار وزير الثقافة ورئيس الوفد المصري المشارك في اجتماعات اللجنة الحكومية الدولية للتراث غير المادي، أن هذا الإنجاز جاء نتيجة جهد كبير قامت به وزارة الثقافة على مدار عامين، توخّت فيه دمج كل من أراد أن يُسمع صوته ويعبر عن الثراء والتنوع الذي يتميز به هذا العنصر، مؤكدة أن إدراج "الكشري.. طبق الحياة اليومية" يعكس الهوية المصرية وثقافة الحياة اليومية للمصريين.



وتوجهت الدكتورة إمام بالشكر إلى وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وفريق عمل وزارة الثقافة على دعمه المتواصل منذ البداية، وإلى الخارجية المصرية بكوادرها الوطنية التي حشدت كافة الجهود والإمكانات، مشيرة إلى جهود سفير مصر في نيودلهي السفير كامل جلال وفريقه النشط، والسفير عمرو الشربيني، والسفير طارق الدحروج، ووفد مصر الدائم لدى اليونسكو، والوزير المفوض عمرو عبد الله مدير شؤون اليونسكو بوزارة الخارجية.



اقرأ أيضًا:



الوطنية للانتخابات: تنسيق مع الأمن للتحقيق في واقعة شراء أصوات بالجيزة



محافظ القاهرة: مأوى الكلاب الضالة هدفه ضمان سلامة المواطنين



حبات برد وأمطار وشبورة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء



بعد شكاوى المتقدمين.. "الطاقة الجديدة": التقديم إلكتروني ولا استبعاد لأحد