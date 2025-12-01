على وقع القصف ووسط دوي المعاناة التي لا تنقطع، كان بعض أهالي قطاع غزة يحاولون انتزاع لحظة فرح وحياة، وسط الحرب المندلعة منذ 7 أكتوبر 2023، تجمعوا حول شاشة صغيرة داخل أحد المباني التي صمدت أمام العدوان والقصف المستمر يتابعون المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العرب 2025 بين منتخبهم الوطني الفلسطيني ونظيره القطري.

بقلق وترقب، كان يتابع عدد من سكان غزة المباراة التي كانت دقائقها الأخيرة تحتبس معها الأنفاس، فالنتيجة ما زالت تشير إلى التعادل السلبي، والجميع ينتظر وينظر إلى الشاشة الصغيرة في انتظار فرحة تطارد رماد الحرب.

احتفالات لأهالي قطاع غزة بعد فوز منتخب فلسطين على نظيره القطري في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العرب 2025#الجزيرة_كأس_العرب25 #فيديو pic.twitter.com/NT78j8TosF — قناة الجزيرة (@AJArabic) December 1, 2025

المفاجأة كانت في الدقيقة 95، حيث جاء الهدف الذي جعل الجميع في حالة من السرور والبهجة، هدف لم يسجله لاعب فلسطيني بل أحرزه القطري سلطان البريك بالخطأ في مرماه، إلا أنه سقط كهدية ثمينة على قلوب سكان غزة.

ورصدت العديد من مقاطع الفيديو الشباب وهم يحتفلون بالفوز، ويرددون الهتافات، ويبتسمون ابتسامات بدت نادرة في شوارعهم التي يسكنها الحرب.