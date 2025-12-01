إعلان

اتفاق بريطاني أمريكي لإلغاء الرسوم الجمركية على صادرات الأدوية إلى واشنطن

كتب : مصراوي

08:40 م 01/12/2025

بريطانيا و أمريكا

لندن - (أ ب)

أعلن مسؤولون اليوم الإثنين توصل بريطانيا إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لإعفاء صادراتها من الأدوية من الرسوم الجمركية الأمريكية لمدة 3 سنوات على الأقل.

وبموجب الاتفاق، الذي أعلنه مسؤولون من كلا الجانبين، وافقت حكومة الولايات المتحدة على إعفاء الأدوية والمكونات الصيدلانية والتكنولوجيا الطبية البريطانية من الرسوم الجمركية.

وقالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه في المقابل، التزمت شركات الأدوية البريطانية بزيادة استثماراتها في الولايات المتحدة وخلق المزيد من فرص العمل. وكجزء من الاتفاق، أعلنت حكومة بريطانيا زيادة الاستثمارات في تطوير الأدوية الجديدة والفعالة بنسبة 25% وهي أول زيادة كبيرة في هذا الإنفاق منذ أكثر من عقدين.

وأشاد الجانبان بالاتفاق باعتباره فوزا، إذ قالت وزيرة العلوم والتكنولوجيا البريطانية ليز كيندال: "ستضمن هذه الاتفاقية الحيوية حصول مرضى بريطانيا على أحدث الأدوية التي يحتاجونها في وقت أقرب، وستواصل شركاتنا البريطانية الرائدة عالميا تطوير العلاجات التي يمكنها تغيير حياة الناس".

وقال وزير الصحة الأمريكي، روبرت إف كينيدي الابن، إن الاتفاقية "تعزز البيئة العالمية للأدوية المبتكرة، وتحقق توازنا طال انتظاره في تجارة الأدوية بين الولايات المتحدة وبريطانيا".

في وقت سابق من هذا العام، اتفق الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على إطار عمل لاتفاقية تجارية من شأنها خفض الرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات والصلب والألمنيوم البريطانية، مقابل زيادة وصول المنتجات الأمريكية، بما في ذلك لحوم البقر والإيثانول، إلى السوق البريطانية.

اتفاق بريطاني أمريكي الرسوم الجمركية صادرات الأدوية واشنطن

