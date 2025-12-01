إعلان

زيلينسكي يلتقي ماكرون في باريس وسط استمرار جهود السلام الأمريكية

كتب : مصراوي

06:26 م 01/12/2025

زيلينسكي وماكرون

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(أ ب)

التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين، بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه بالعاصمة باريس، في إطار سلسلة من التحركات الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى شروط محتملة لوقف إطلاق النار في الحرب المستمرة منذ نحو أربع سنوات في أوكرانيا.

وجاءت زيارة زيلينسكي إلى باريس عقب اجتماع بين مسؤولين أوكرانيين وأمريكيين في ولاية فلوريدا أمس الأحد، وصفه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأنه مثمر.

وقد عمل الجانبان على إدخال تعديلات على خطة أمريكية مقترحة جرى إعدادها خلال مفاوضات بين واشنطن وموسكو، لكنها تعرضت لانتقادات باعتبارها تميل بشكل كبير نحو المطالب الروسية.

وكانت الانتقادات الأشد قد صدرت من حلفاء أوكرانيا الأوروبيين الذين، رغم ترحيبهم بالجهود الأمريكية لتحقيق السلام، بيدا أنهم رفضوا بعض البنود الرئيسية في الخطة.

وقبيل لقائه مع زيلينسكي اليوم الاثنين، قالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون وزيلينسكي سيناقشان شروط تحقيق "سلام عادل ودائم".

ولاحقاً، أعلنت الرئاسة أن ماكرون وزيلينسكي عقدا محادثات مع شركاء أوروبيين آخرين، بينهم قادة بريطانيا وألمانيا وبولندا وإيطاليا والنرويج وفنلندا والدنمارك وهولندا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي جهود السلام الأمريكية ماكرون

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"28 لاعبا".. حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر استعدادا لأمم أفريقيا
مصدر: تقسيم تذكرة أتوبيسات النقل العام يشمل الأتوبيسات المكيفة
هل الوقت مناسب للاستثمار في الذهب؟ خبراء وتجار يجيبون
تفاصيل قرار تجزئة تذكرة أتوبيسات النقل العام بالقاهرة
تكلفة الكيلو 47 قرشًا.. تعريفة سيارة "كيوت" بديل التوك توك في الجيزة
بعد رفع الحد التأميني.. ما هي قيمة الزيادة في المعاشات ومتى التطبيق؟
إيديكس 2025.. مصر تبدأ رسميًا تصنيع أجزاء من مقاتلة "رافال" محليًا- صورة