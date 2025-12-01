زيلينسكي يلتقي ماكرون في باريس وسط استمرار جهود السلام الأمريكية

(أ ب)

التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين، بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه بالعاصمة باريس، في إطار سلسلة من التحركات الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى شروط محتملة لوقف إطلاق النار في الحرب المستمرة منذ نحو أربع سنوات في أوكرانيا.

وجاءت زيارة زيلينسكي إلى باريس عقب اجتماع بين مسؤولين أوكرانيين وأمريكيين في ولاية فلوريدا أمس الأحد، وصفه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأنه مثمر.

وقد عمل الجانبان على إدخال تعديلات على خطة أمريكية مقترحة جرى إعدادها خلال مفاوضات بين واشنطن وموسكو، لكنها تعرضت لانتقادات باعتبارها تميل بشكل كبير نحو المطالب الروسية.

وكانت الانتقادات الأشد قد صدرت من حلفاء أوكرانيا الأوروبيين الذين، رغم ترحيبهم بالجهود الأمريكية لتحقيق السلام، بيدا أنهم رفضوا بعض البنود الرئيسية في الخطة.

وقبيل لقائه مع زيلينسكي اليوم الاثنين، قالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون وزيلينسكي سيناقشان شروط تحقيق "سلام عادل ودائم".

ولاحقاً، أعلنت الرئاسة أن ماكرون وزيلينسكي عقدا محادثات مع شركاء أوروبيين آخرين، بينهم قادة بريطانيا وألمانيا وبولندا وإيطاليا والنرويج وفنلندا والدنمارك وهولندا.