صحة غزة: استشهاد 9 فلسطينيين بالقطاع خلال 24 ساعة

كتب : مصراوي

05:09 م 01/12/2025

وزارة الصحة الفلسطينية

وكالات

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، وصول جثامين 9 شهداء جرى انتشالهم من تحت الأنقاض إلى مستشفيات القطاع، إلى جانب تسجيل إصابة واحدة.

وقالت الوزارة، اليوم الاثنين في تصريح صحفي، إن "عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة".

وأوضحت الوزارة، أنه منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، بلغ إجمالي الشهداء 356 شهيدا، فيما بلغت الإصابات 909 وعدد الحالات المنتشلة من تحت الأنقاض 616 حالة.

ودعت وزارة الصحة ذوي الشهداء والمفقودين إلى استكمال بياناتهم عبر موقعها الإلكتروني، لضمان تحديث السجلات وتوثيق جميع المعلومات المتعلقة بالضحايا والمفقودين في القطاع.

وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطينيين صحة غزة

