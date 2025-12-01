جيش الاحتلال يشن سلسلة غارات على قطاع غزة



وكالات

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، غاراتها على قطاع غزة، مستهدفة المدنيين العزل.

وشنت طائرات إسرائيلية سلسلة غارات جوية شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، إذ استهدف قصفا مدفعيا شرق مخيم البريج وسط القطاع.

ووقعت غارة جوية إسرائيلية على حي التفاح شرقي مدينة غزة داخل الخط الأصفر.

وأعلن جيش الاحتلال، الأحد، اغتيال أكثر من 40 مسلحا في أنفاق رفح خلال الأيام الأخيرة.

وكتب المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على موقع إكس: "على مدار الأيام الأربعين الماضية، تواصل قوات الجيش تكثيف الجهود في منطقة شرق رفح بهدف تدمير مسارات الانفاق التحت الأرضية المتبقية في المنطقة وحسم المخربين المتبقين داخلها".

وأضاف أنه "خلال الأسبوع الأخير، تم القضاء على أكثر من 40 مخربًا داخل مسارات الأنفاق في المنطقة، كما دُمرت عشرات الفتحات والبنى التحتية الإرهابية فوق الأرض وتحتها"، على حد وصفه.

وفي ختام بيانه، زعم أدرعي أن قوات الجيش في قيادة المنطقة الجنوبية منتشرة في المنطقة وفق الاتفاق، وستواصل العمل لإزالة أي تهديد فوري يستهدف سكان النقب الغربي، وفقا للغد.