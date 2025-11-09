إعلان

بعد غفوته في البيت الأبيض.. تصاعد التساؤلات حول صحة ترامب

كتب : سهر عبد الرحيم

04:37 م 09/11/2025

دونالد ترامب

كتبت- سهر عبد الرحيم:

أعاد مقطع الفيديو الذي أظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يكافح من أجل إبقاء عينيه مفتوحتين خلال فترة امتدت لنحو 20 دقيقة في مؤتمر صحفي بالمكتب البيضاوي حول خفض أسعار الأدوية، التساؤلات حول الحالة الصحية للرئيس البالغ 79 عامًا، أكبر رئيس يتولى المنصب في تاريخ الولايات المتحدة.

وانتشر الفيديو بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، وتعرض ترامب، الذي ظهر وهو يجلس خلف مكتبه ويغمض عينيه مرارًا وتكرارًا بينما تناوب نوابه على الإدلاء بتصريحات، للانتقادات بسببه.

وقال العديد من المستخدمين إن الرئيس أصبح عجوزًا إلى درجة أنه لم يتمكن من إبقاء عينيه مفتوحتين طوال المؤتمر، كما أشار آخرون إلى أن ذلك قد يكون بسبب مشكلات صحية مرتبطة بتقدمه في العمر.

وتتزايد التساؤلات حول الحالة الصحية لترامب، لا سيما بعد خضوعه لفحصين طبيين خلال 6 أشهر فقط، في حين أن المعتاد هو إجراء فحص شامل مرة واحدة سنويًا. فقد أظهر الفحص الأول في يوليو، أن الرئيس يعاني من تورم في أسفل ساقيه وكدمات في يده اليمنى، وذلك بعدما ظهرت صور له تُظهر تورمًا في الكاحلين، مع استخدام مكياج لتغطية الجزء المصاب من يده.

ترامب

وفي رسالة صدرت في ذلك الوقت، قال طبيب ترامب شون باربابيلا، إن الاختبارات أكدت أن مشكلة الساق كانت بسبب "القصور الوريدي المزمن"، وهي حالة حميدة وشائعة، خاصة بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا.

وفي أكتوبر الماضي، خضع ترامب لفحص بالرنين المغناطيسي خلال زيارته لمركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني، ووصفها البيت الأبيض بأنها فحص سنوي روتيني.

لكن ترامب لم يوضح سبب خضوعه للفحص. وقال طبيبه باربابيلا في مذكرة صدرت بعد الزيارة: "لا يزال ترامب يتمتع بصحة استثنائية، ويظهر أداء قويًا في أمراض القلب والأوعية الدموية والرئتين والجهاز العصبي والجسدي".

