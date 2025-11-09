تحركات تركية لبحث اتفاق سلام دائم بين باكستان وأفغانستان

رويترز

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن وزيري الخارجية والدفاع ورئيس جهاز المخابرات يعتزمون التوجه إلى باكستان هذا الأسبوع لإجراء مناقشات بشأن محادثاتها المتقطعة مع أفغانستان بشأن وقف إطلاق النار في جنوب آسيا.

ووفقا لتصريحات أدلى بها أردوغان خلال رحلة جوية عائدا من باكو، حيث التقى برئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، قال الرئيس التركي إن زيارة المسؤولين الثلاثة تهدف إلى التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم وإرساء السلام بين باكستان وأفغانستان في أقرب وقت ممكن.

وفي السياق ذاته، أعرب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن استعداده للتوسط بين باكستان وأفغانستان بعد انهيار محادثات السلام الأخيرة التي جرت بينهما في إسطنبول، داعيًا إلى حوار مستمر بين كابول وإسلام آباد لتخفيف التوترات المتصاعدة على طول الحدود بين أفغانستان وباكستان.

وطبقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية، أعرب عراقجي عن قلقه إزاء تدهور الوضع وحث على "حوار مستدام بالتعاون مع القوى الإقليمية" لتسوية النزاعات سلميا، مؤكدًا استعداد بلاده لتقديم أي دعم ضروري للمساعدة في استعادة الاستقرار.