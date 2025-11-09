إعلان

تحركات تركية لبحث اتفاق سلام دائم بين باكستان وأفغانستان

كتب : مصراوي

12:06 م 09/11/2025

رجب طيب أردوغان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

رويترز

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن وزيري الخارجية والدفاع ورئيس جهاز المخابرات يعتزمون التوجه إلى باكستان هذا الأسبوع لإجراء مناقشات بشأن محادثاتها المتقطعة مع أفغانستان بشأن وقف إطلاق النار في جنوب آسيا.

ووفقا لتصريحات أدلى بها أردوغان خلال رحلة جوية عائدا من باكو، حيث التقى برئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، قال الرئيس التركي إن زيارة المسؤولين الثلاثة تهدف إلى التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم وإرساء السلام بين باكستان وأفغانستان في أقرب وقت ممكن.

وفي السياق ذاته، أعرب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن استعداده للتوسط بين باكستان وأفغانستان بعد انهيار محادثات السلام الأخيرة التي جرت بينهما في إسطنبول، داعيًا إلى حوار مستمر بين كابول وإسلام آباد لتخفيف التوترات المتصاعدة على طول الحدود بين أفغانستان وباكستان.

وطبقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية، أعرب عراقجي عن قلقه إزاء تدهور الوضع وحث على "حوار مستدام بالتعاون مع القوى الإقليمية" لتسوية النزاعات سلميا، مؤكدًا استعداد بلاده لتقديم أي دعم ضروري للمساعدة في استعادة الاستقرار.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جهاز المخابرات أفغانستان باكستان

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

قبل التصويت.. اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 (خطوة بخطوة)
زاهي حواس اقترب من مقبرته.. من هو إمحتب سيد النحاتين؟
تقرير- الدولار عالميا قد ينخفض 40% مع تحول نقاط القوة إلى ضعف
مبرمج بالوقت والتاريخ.. متى يعود عداد الكهرباء "كارت" إلى الشريحة الأولى؟
"شاهد مجانا".. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر