وزير الدفاع الكوري الجنوبي: يمكننا بناء غواصة نووية خلال 10 أعوام

كتب : مصراوي

11:01 ص 09/11/2025

سول - (د ب أ)

قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي أهن جيوباك إن كوريا الجنوبية تمتلك التكنولوجيا لبناء غواصة نووية في أقل من عشرة أعوام في حال توافر الوقود النووي.

وقال جيوباك في برنامج هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية اليوم الأحد إنه على الرغم من أن مثل هذه المشاريع تستغرق عادة أكثر من عقد، فإن الخبراء يعتقدون أنه يمكن تقليص فترة التنفيذ وفقا للقدرات الفنية الحالية للبلاد.

وفيما يتعلق بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سوف يتم بناء غواصة نووية كورية جنوبية في حوض سفن في فيلاديلفيا، قال آهن إن حوض السفن يفتقر للمنشآت الضرورية، مؤكدا أن كوريا الجنوبية لديها بالفعل التكنولوجيا والبنية التحتية، مما يجعل عملية البناء محليا أكثر جدوى ومنطقية.

