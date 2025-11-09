

وكالات

قالت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، إنّ إسرائيل أبلغت الجيش اللبناني عبر الولايات المتحدة أن عملياته ضد سلاح حزب الله غير كافية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحزب تمكن من نقل مئات الصواريخ إلى لبنان في الأسابيع الأخيرة، وأنه تمكن من إعادة تأهيل منصات إطلاق صواريخ تضرّرت خلال الحرب.

وتحدثت تقارير إسرائيلية عن استعداد تل أبيب لعدد من السيناريوهات مع لبنان، بما في ذلك احتمال مهاجمة حزب الله لمواقع إسرائيلية داخل لبنان وإسرائيل.

ووصف التقرير الهدوء على الحدود بين إسرائيل ولبنان بأنه أكثر هشاشة من أي وقت مضى، وفقا للعربية.

وأضاف الإعلام الإسرائيلي، أن تل أبيب تستعد لتحركات استثنائية، وباتت سياستها تجاه حزب الله تصعيدية، إذ ترى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن حزب الله يعد لصراع جديد في ظل جهود الحزب لإعادة تأهيل نفسه.

كما جرت في إسرائيل مناقشة عدة سيناريوهات تتجاوز بكثير الهجمات التي تنفذ حالياً، في رسالة بأنه إذا لم يكبح لبنان وجيشه نشاط حزب الله فستفعل إسرائيل ذلك بنفسها.

ومن المتوقع، أن تدخل المرحلة الحاسمة بعد نحو شهر، مع انتهاء العملية التي أعلن عنها الجيش اللبناني لتدمير البنية التحتية لحزب الله جنوب الليطاني بحلول نهاية العام.