جيش الاحتلال يعلن اغتيال عنصر في حزب الله بغارة جنوبي لبنان- فيديو

كتب : مصراوي

06:20 م 08/11/2025

اغتيال عنصر في حزب الله بغارة جنوبي لبنان

وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، اغتيال عنصر من حزب الله في منطقة برعشيت جنوبي لبنان لتورطه في محاولات إعادة تأهيل البنية التحتية العسكرية للحزب في المنطقة.

وكتب المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي، في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، السبت: "هاجم جيش الاحتلال في وقت سابق اليوم في منطقة برعشيت في جنوب لبنان وقضى على أحد عناصر حزب الله".

وزعم أدرعي، أن: "العنصر في حزب الله تورط في محاولات إعادة إعمار بنى تحتية عسكرية لحزب الله في المنطقة مما شكل انتهاكا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".

وأكد أدرعي، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي "سيواصل العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل".

اغتيال عنصر حزب الله غارة إسرائيلية جنوب لبنان

