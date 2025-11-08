جيش الاحتلال يعلن اغتيال عنصر في حزب الله بغارة جنوبي لبنان- فيديو

وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، اغتيال عنصر من حزب الله في منطقة برعشيت جنوبي لبنان لتورطه في محاولات إعادة تأهيل البنية التحتية العسكرية للحزب في المنطقة.

وكتب المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي، في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، السبت: "هاجم جيش الاحتلال في وقت سابق اليوم في منطقة برعشيت في جنوب لبنان وقضى على أحد عناصر حزب الله".

وزعم أدرعي، أن: "العنصر في حزب الله تورط في محاولات إعادة إعمار بنى تحتية عسكرية لحزب الله في المنطقة مما شكل انتهاكا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".

#عاجل 🔸 جيش الدفاع قضى على عنصر إرهابي في حزب الله في جنوب لبنان



🔸هاجم جيش الدفاع في وقت سابق اليوم في منطقة برعشيت في جنوب لبنان وقضى على احد عناصر حزب الله الارهابي.



🔸لقد تورط الإرهابي في محاولات اعادة اعمار بنى تحتية عسكرية لحزب الله في المنطقة مما شكل انتهاكا للتفاهمات… pic.twitter.com/P4RGa48cRA — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 8, 2025

وأكد أدرعي، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي "سيواصل العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل".