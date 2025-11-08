البث العبرية: أمريكا تضغط على إسرائيل لفتح "ممر آمن" لمقاتلي حماس

وكالات

تتزايد المخاوف من أن تؤدي أزمة عناصر حماس العالقين في أنفاق داخل "الخط الأصفر" في رفح جنوبي قطاع غزة، والتي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، إلى إنهيار اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز النفاذ في 10 أكتوبر الماضي.

وفي السياق، كشفت هيئة البث الإسرائيلية، أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا على الحكومة الإسرائيلية للموافقة على خروج عناصر حماس العالقين.

وقالت الهئية، إن "واشنطن تمارس ضغطًا على تل أبيب للموافقة على ممر آمن لإخراج عناصر حماس العالقين في رفح داخل الخط الأصفر"، الأمر الذي ترفضه إسرائيل.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدم عرضًا لمدة 24 ساعة يتضمن خروج مقاتلي حماس العالقين بقطاع غزة وتسليم أسلحتهم إلى طرف ثالث، وذلك مقابل عفو إسرائيلي مشروط، وفق القناة 12 الإسرائيلية.

وقال مسؤولون أمريكيون للقناة الإسرائيلة، إن واشنطن ترى أن مقاتلي حماس الذين ما زالوا داخل أنفاق رفح، يشكلون مصدر توتر وتهديد لاتفاق وقف إطلاق النار، وتسعى إلى إزالة هذا "اللغم" الأمني.

ولكن ترفض إسرائيل خروجهم، إذ قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، إنه لن يسمح بمغادرة مقاتلي حماس المتواجدين داخل مناطق تحت سيطرة جيش الاحتلال في قطاع غزة، نتيجة ضغوط الوزراء المتشددين في الائتلاف الحكومي.

ووفق التقديرات الإسرائيلية، فإن نحو 200 مقاتل من حماس عالق في أنفاق مدينة رفح بسبب سيطرة جيش الاحتلال على منطقة "الخط الأصفر" في قطاع غزة، بينما ذكرت حماس أن العدد يقرب من 100 شخص فقط.

