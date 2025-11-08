لماذا لا يمتلك الرئيس السوري طائرة رئاسية؟

مصراوي

وصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى العاصمة البرازيلية برازيليا على متن طائرة خاصة تابعة للقطرية لرجال الأعمال من طراز A340-300، في زيارة رسمية لم يُعلن عن تفاصيلها بعد، وفق ما أظهرته لقطات مصوّرة تداولتها وسائل إعلام محلية ومواقع لمتابعة الطيران المدني.

وأثارت رحلة الشرع اهتمام المراقبين بعدما تبيّن أنها نُفّذت بطائرة أجنبية خاصة، في وقت لا تمتلك فيه سوريا طائرة رئاسية مخصصة منذ أعوام عدة.

وبحسب بيانات من مصادر في قطاع الطيران السوري، تُدار الرحلات الرسمية حاليًا عبر طائرات مستأجرة أو رحلات مدنية تتبع للخطوط الجوية السورية.

وكانت سوريا تمتلك في السابق طائرتين رئاسيتين من طراز Falcon 900، استُخدمتا خلال العقد الأول من الألفية، وفقًا لتقرير نشره موقع The Syrian Observer

وتم عرض إحدى الطائرتين للبيع في عام 2020 نتيجة الضغوط الاقتصادية والعقوبات المفروضة بموجب قانون “قيصر”، بينما لا يزال مصير الطائرة الثانية غير معروف حتى الآن.

ونقلت تقارير محلية سورية في وقت سابق عن المدير العام لـ”الخطوط الجوية السورية” قوله إن “عدداً من الطائرات الخاصة اختفى من البلاد قبل سقوط النظام السابق”، دون أن يوضح الجهة المالكة أو ظروف اختفائها.

ولم يصدر عن الحكومة السورية أي تعليق رسمي بشأن تلك المعلومات أو بشأن وضع الطائرة الرئاسية الحالية.

ويرى مختصون في شؤون الطيران أن العقوبات الغربية المفروضة على دمشق منذ عام 2011 أثرت بصورة مباشرة على قطاع النقل الجوي، إذ تمنع تلك العقوبات استيراد قطع الغيار أو صيانة الطائرات المنتجة في أوروبا والولايات المتحدة.

وتشير بيانات من مواقع تتبّع الطائرات مثل FlightRadar24 إلى غياب أي نشاط لطائرات رئاسية سورية في السنوات الأخيرة، وهو ما يجعل دمشق تلجأ إلى طائرات أجنبية أو مستأجرة للرحلات الرسمية.