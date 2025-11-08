مصريو الخارج يدلون بأصواتهم لليوم الثاني في انتخابات مجلس النواب

القاهرة- (د ب أ)

يواصل المصريون بالخارج لليوم الثاني على التوالي، الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب لعام 2025.

وأشارت قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم السبت إلى إقبال كثيف من المصريين في السعودية على لجان انتخابات مجلس النواب.

وبدأ الاقتراع بالخارج صباحً أمس الجمعة ، وفقًا لتوقيت الدولة التي يجري فيها الاقتراع، على النحو المبين بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الجدول الإجرائي والزمني لانتخابات مجلس النواب، على أن يتخلله ساعة راحة يحددها رئيس اللجنة، بما لا يخل بضمان حسن سير العملية الانتخابية.

وتجري عملية التصويت للمصريين المقيمين بالخارج في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025 يومي الجمعة والسبت داخل 139 سفارة وقنصلية مصرية في 117 دولة.

وتنطلق المرحلة الأولى للانتخابات داخل مصر بعد غد الإثنين في 14 محافظة هي الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد،و سوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومرسى مطروح.