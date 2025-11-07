بيت هيجسيث: أمريكا تبني جيش المستقبل لترسيخ هيمنتها لعقود قادمة

وكالات

صرح وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، إن بيئة التهديد التي تواجهها الولايات المتحدة الأمريكية، أصبحت متقدمة ومتعددة التقنيات والأوجه وتتطور بوتيرة متسارعة.

وقال وزير الحرب الأمريكي في تصريحات إعلامية اليوم الجمعة، إن شركات الدفاع الكبرى التي نتعامل معها تحتاج إلى التغيير والتركيز على السرعة والحجم، مؤكدًا أن الجيش الأمريكي يحتاج إلى قاعدة صناعية دفاعية يمكن الاعتماد عليها للتوسع بسرعة في الأزمات.

وأوضح الوزير الأمريكي، أنه يجري تحولا شاملا في متطلبات وزارة الحرب وعمليات الشراء والمبيعات العسكرية الخارجية.

وأكد هيجسيث، أن أمريكا لا تبني اليوم جيشا أقوى فحسب بل

تضع أسس هيمنة مستمرة في العقود المقبلة.