بعد أمريكا وبريطانيا.. فرنسا تدعو مواطنيها إلى مغادرة مالي في أسرع وقت

وكالات

دعت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الجمعة، جميع رعاياها بمغادرة مالي مؤقتا في أسرع وقت ممكن عبر الرحلات الجوية التجارية وليس عن طريق البر، وذلك بسبب استهداف الطرق الرئيسية بهجمات تشنها جماعات إرهابية.

وأعادت الوزارة التشديد على نصيحتها السابقة بعدم التوجه إلى مالي "لأي سبب كان".

وفي نهاية أكتوبر الماضي، أعلنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إجلاء موظفيهما غير الاساسيين وعائلاتهم من مالي بسبب المخاطر الأمنية، ودعت أيضًا عدة دول، من بينها إيطاليا، وألمانيا، وكندا، وإسبانيا لمغادرة جميع رعاياهم.

وكان أحكم تنظيم القاعدة في مالي خناقه على باماكو وعدة مناطق في البلاد، وقتل ما لا يقل عن 14 مدنيا، وفقا لصحيفة "لوموند" الفرنسية.