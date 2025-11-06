وكالات

أصدر مجلس الأمن الدولي قرارًا بالموافقة على رفع اسم الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطاب من قائمة العقوبات الدولية.

وكانت اقترحت الولايات المتحدة مشروع قرار أمام مجلس الأمن يقضي برفع العقوبات عن الشرع ووزير داخليته.

وقدمت أمريكا مشروع قرار إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس الثلاثاء، يقضي برفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض الإثنين المقبل.