مجلس الأمن يوافق على رفع اسم الشرع ووزير داخليته من قائمة العقوبات الدولية

كتب : مصراوي

10:39 م 06/11/2025

مجلس الأمن الدولي

وكالات

أصدر مجلس الأمن الدولي قرارًا بالموافقة على رفع اسم الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطاب من قائمة العقوبات الدولية.

وكانت اقترحت الولايات المتحدة مشروع قرار أمام مجلس الأمن يقضي برفع العقوبات عن الشرع ووزير داخليته.

وقدمت أمريكا مشروع قرار إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس الثلاثاء، يقضي برفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض الإثنين المقبل.

مجلس الأمن الدولي الرئيس السوري أحمد الشرع قائمة العقوبات الدولية رفع العقوبات عن الشرع

