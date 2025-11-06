(أ ب)

نفذ الطيران الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم الخميس غارة جوية استهدفت منزلا في بلدة زوطر الشرقية في قضاء النبطية في جنوب لبنان، وكان الجيش الإسرائيلي أطلق تحذيرا باستهدافه، بحسب ما أعلنت (الوكالة الوطنية للإعلام) اللبنانية الرسمية.

ووجه الجيش الإسرائيلي، تهديدا جديدا، عصر اليوم، باستهداف أحد المباني في بلدة كفر دونين بقضاء بنت جبيل في جنوب لبنان.

كما استهدف الجيش عددا من المباني في عدد من البلدات في جنوب لبنان بعد ظهر اليوم الخميس. وأطلق تهديدا جديدا باستهداف أحد المباني في قرية زوطر الشرقيّة في جنوب لبنان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

واستهدف الطيران الإسرائيلي المبنى المهدد في بلدة طيردبا بقضاء صور في جنوب لبنان. كما نفّذ غارةً على منزل في بلدة الطيبة الجنوبية، بعد التهديدات التي أطلقت باستهداف البلدة.

ويقع المنزل المستهدف وسط منطقة سكنية أصابها ضرر كبير جراء الغارة. وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارةً على بلدة عيتا الجبل في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت (الوكالة الوطنية للإعلام) اللبنانية الرسمية.

وعمد الجيش الإسرائيلي إلى القاء منشورات تحريضية فوق بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان، داعيا الأهالي لعدم السماح لعناصر حزب الله بالعمل في محيط منازلهم.

ويأتي شن الغارات الإسرائيلية بعد ساعات من حث حزب الله الحكومة اللبنانية على عدم الدخول فى مفاوضات مع إسرائيل.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد نفّذ غارةً ظهر اليوم على المنطقة الواقعة بين بلدتي طورا والعباسية – حي الوادي، مستهدفا منطقة مفتوحة. وهرعت إلى المكان المستهدف سيارات الإسعاف للتأكد من وجود إصابات محتملة، فيما سادت حالة هلع وخوف لدى الطلاب في المدارس البلدات المحيطة، جراء الغارة، حسبما أعلنت (الوكالة الوطنية للإعلام) اللبنانية الرسمية.

وسجّل قبل ظهر اليوم تحليق مسيرة إسرائيلية على علو منخفض في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت وصولاً إلى منطقتي عرمون في جبل لبنان، وخلدة جنوب بيروت.

وكانت طائرة مسيّرة إسرائيلية قد ألقت صباح اليوم الخميس قنبلةً على شاطئ منطقة رأس الناقورة في جنوب لبنان، حسبما ذكرت (د ب أ).

تجدر الإشارة إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وبدأ سريانه بين إسرائيل ولبنان في 27 نوفمبر 2024، وما زالت قوات إسرائيلية متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.