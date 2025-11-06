إعلان

"رغم الهدنة بين البلدين".. الحكومة الأفغانية تتهم باكستان بإطلاق النار على الحدود

كتب : مصراوي

06:26 م 06/11/2025

باكستان و أفغانستان

وكالات

اتهمت الحكومة الأفغانية، باكستان بإطلاق نار على بلدة سبين بولدك الحدودية جنوب قندهار، وذلك رغم اتفقا على وقف إطلاق النار بين البلدين.

وأكد مصدر عسكري أفغاني لوكالة الصحافة الفرنسية اليوم الخميس، أن باكستان أُطلقت مقذوفات من باتجاه الأراضي الأفغانية، اليوم الخميس، في اليوم نفسه لاستئناف المفاوضات الثنائية الرامية إلى تثبيت الهدنة بين البلدين.

وقال المصدر العسكري، إن باكستان استخدمت أسلحة خفيفة وثقيلة واستهدفت مناطق مدنية، مشيرًا إلى أن أفغانستان لم ترد حتى الآن احتراماً للمفاوضات الدائرة.

ومنة جانبه قال رئيس إدارة الإعلام في ولاية قندهار الحدودية الجنوبية، علي محمد حقمال، في بيان له، إن الباكستانيين أطلقوا النار، ولم ترد طالبان حفاظاً على مصلحة الأمة، مؤكدًا أن إطلاق النار توقف وكل شيء تحت السيطرة.

ومن المقرر استئناف المفاوضات بين البلدين اليوم الخميس في إسطنبول، لكن لم يعلن أي من الجانبين إلى الآن ما إذا كان الوفدان قد التقيا بالفعل.

الحكومة الأفغانية باكستان قندهار أفغانستان

فيديو قد يعجبك:



