شهدت قرى جنوب لبنان اليوم الخميس حركة نزوح كبيرة عقب القصف الإسرائيلي المكثف الذي استهدف العديد من القرى في مناطق الجنوب، وذلك بعد أن وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيرًا عاجلًا للسكان طالبهم فيه بإخلاء منازلهم فورًا.

وأكدت وسائل إعلام لبنانية بأن جيش الاحتلال أجرى اتصالات هاتفية مباشرة مع عدد من سكان مناطق الجنوب، طالبهم خلالها بترك منازلهم على الفور لأنه سيقوم بقصفها خلال الساعات المقبلة.

الزحمة الخانقة على مداخل قرى #الجنوب المهدَّدة بالوحشية الإسرائيلية



وفي السياق ذاته، وجه المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي، إنذارًا رسميًا إلى سكان جنوب لبنان عبر صفحته على منصة "إكس"، مؤكدًا أن جيش الاحتلال سيهاجم في المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله في أنحاء الجنوب اللبناني.

وزعم أدرعي، أن هذا التصعيد يأتي ردًا على المحاولات المحظورة التي يقوم بها حزب الله لإعادة بناء أنشطته في المنطقة.

نزوح جماعي من الجنوب#جنوب_لبنان pic.twitter.com/p3X6jzIMjn — Al Abdallah 🇱🇧 إبن طرابلس (@Alabdallah880) November 6, 2025

وحث المتحدث باسم جيش الاحتلال سكان المباني المحددة باللون الأحمر في الخرائط المرفقة بمنشوره، وتحديدًا في قريتي الطيبة وطير دبا على الإسراع في إخلائها فورًا، محذرًا من أن استمرارهم في البقاء داخلها يعرض حياتهم للخطر.

وقال أفيخاي أدرعي: "أنتم تتواجدون بالقرب من مبانٍ يستخدمها حزب الله، ومن أجل سلامتكم أنتم مضطرون لاخلائها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".

وعقب هذه التهديدات المباشرة، بدأت حركة نزوح كثيفة من القرى الجنوبية نحو مناطق الشمال اللبناني، حيث رصدت مقاطع فيديو وصور انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد ازدحام شديد عند مداخل القرى المهددة بالقصف.

وبالتزامن مع عمليات النزوح، شنت إسرائيل سلسلة غارات جوية جديدة على مناطق في جنوب لبنان.

وأكدت وسائل الإعلام اللبنانية، أن عدة بلدات من بينها عيتا الجبل وطير دبا، تعرضت لضربات جوية نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى إلى تدمير مباني سكنية بشكل جزئي.