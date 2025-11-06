إعلان

فيديو وصور.. نزوح كبير من جنوب لبنان بعد قصف إسرائيلي وتحذير من التصعيد

كتب-عبدالله محمود:

05:45 م 06/11/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    نزوح كبير من جنوب لبنان بعد قصف إسرائيلي (1)_1
  • عرض 7 صورة
    نزوح كبير من جنوب لبنان بعد قصف إسرائيلي (2)_4
  • عرض 7 صورة
    نزوح كبير من جنوب لبنان بعد قصف إسرائيلي (3)_5
  • عرض 7 صورة
    نزوح كبير من جنوب لبنان بعد قصف إسرائيلي (4)_6
  • عرض 7 صورة
    نزوح كبير من جنوب لبنان بعد قصف إسرائيلي (2)_3
  • عرض 7 صورة
    نزوح كبير من جنوب لبنان بعد قصف إسرائيلي (1)_2

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت قرى جنوب لبنان اليوم الخميس حركة نزوح كبيرة عقب القصف الإسرائيلي المكثف الذي استهدف العديد من القرى في مناطق الجنوب، وذلك بعد أن وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيرًا عاجلًا للسكان طالبهم فيه بإخلاء منازلهم فورًا.

وأكدت وسائل إعلام لبنانية بأن جيش الاحتلال أجرى اتصالات هاتفية مباشرة مع عدد من سكان مناطق الجنوب، طالبهم خلالها بترك منازلهم على الفور لأنه سيقوم بقصفها خلال الساعات المقبلة.

وفي السياق ذاته، وجه المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي، إنذارًا رسميًا إلى سكان جنوب لبنان عبر صفحته على منصة "إكس"، مؤكدًا أن جيش الاحتلال سيهاجم في المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله في أنحاء الجنوب اللبناني.

وزعم أدرعي، أن هذا التصعيد يأتي ردًا على المحاولات المحظورة التي يقوم بها حزب الله لإعادة بناء أنشطته في المنطقة.

وحث المتحدث باسم جيش الاحتلال سكان المباني المحددة باللون الأحمر في الخرائط المرفقة بمنشوره، وتحديدًا في قريتي الطيبة وطير دبا على الإسراع في إخلائها فورًا، محذرًا من أن استمرارهم في البقاء داخلها يعرض حياتهم للخطر.

وقال أفيخاي أدرعي: "أنتم تتواجدون بالقرب من مبانٍ يستخدمها حزب الله، ومن أجل سلامتكم أنتم مضطرون لاخلائها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".

وعقب هذه التهديدات المباشرة، بدأت حركة نزوح كثيفة من القرى الجنوبية نحو مناطق الشمال اللبناني، حيث رصدت مقاطع فيديو وصور انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد ازدحام شديد عند مداخل القرى المهددة بالقصف.

وبالتزامن مع عمليات النزوح، شنت إسرائيل سلسلة غارات جوية جديدة على مناطق في جنوب لبنان.

وأكدت وسائل الإعلام اللبنانية، أن عدة بلدات من بينها عيتا الجبل وطير دبا، تعرضت لضربات جوية نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى إلى تدمير مباني سكنية بشكل جزئي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نزوح كبير من جنوب لبنان القصف الإسرائيلي المكثف على لبنان جيش الاحتلال

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

علم الروم.. كيف تؤثر الصفقة القطرية على الدولار والاقتصاد المصري؟
لحظة بلحظة.. الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا.. كأس السوبر المصري
في بث مباشر.. "معتمر الحرم" يكشف تفاصيل ما حدث ويشكر السعودية
ما العائد على مصر من مشروع تنمية وتطوير منطقة علم الروم؟
شاهد مجانا.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري