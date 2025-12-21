إعلان

حماس: إسرائيل تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يوميا

كتب : مصراوي

01:30 م 21/12/2025

حركة المقاومة الإسلامية حماس

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن تصعيد الانتهاكات الإسرائيلية والقتل اليومي للفلسطينيين في غزة يعد استمرارًا لخروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار ويزيد خطورة الأوضاع الإنسانية.

وأضافت حماس، اليوم الأحد في بيان، أن استمرار انهيار المباني المقصوفة يعكس تفاقم المخاطر في غزة مع تشديد الحصار الإسرائيلي وعدم السماح بإدخال مستلزمات الإيواء.

ودعت حماس الوسطاء إلى التحرك الجاد للجم خروقات وقف إطلاق النار والضغط على الاحتلال لبدء عملية إعمار حقيقية في قطاع غزة.

ومن جانبها، أفادت وزارة الداخلية بغزة، اليوم، بارتفاع عدد الضحايا إلى 18 شهيدًا جراء انهيار 46 مبنى في محافظات القطاع منذ سريان وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي.

وحذرت الوزارة من اتساع نطاق كارثة انهيار المباني مع دخول الشتاء واستمرار منع الإعمار وعدم إدخال المنازل المؤقتة، ومن أن كل مماطلة أو تأخير في إدخال مواد الإعمار يفاقم من خطورة الواقع الإنساني ويعرض حياة مئات الآلاف لخطر الموت المباشر.

وناشدت داخلية غزة المجتمع الدولي التحرك العاجل والعمل على إدخال مواد الإعمار والمنازل المؤقتة لإيواء النازحين المشردين.

حركة المقاومة الإسلامية غزة إسرائيل مستلزمات الإيواء

