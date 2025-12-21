إعلان

رويترز: القوات الروسية تقتاد سكان قرى أوكرانية إلى روسيا

كتب : محمود الطوخي

01:07 م 21/12/2025

القوات الروسية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قالت وكالة "رويترز" البريطانية، الأحد، إن القوات الروسية عبرت الحدود مع أوكرانيا في منطقة سومي شمال شرق البلاد، واقتادت نحو 50 من سكان قرية حدودية إلى روسيا.

وأشارت هيئة الإذاعة العامة الأوكرانية، إن القوات الروسية دخلت ليلة السبت إلى منطقة قرية هرابوفسكي الأوكرانية، موضحة أن معظم السكان المحليين الذين اقتيدوا إلى روسيا كانوا من كبار السن.

وخلال الأشهر الأخيرة، تمكنت القوات الروسية من ترسيخ وجودها في عدد من القرى في منطقة سومي.

وصرح رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة سومي، أوليه هريجوروف، بأن السلطات بدأت في إجلاء سكان القرى الحدودية الذين رفضوا في وقت سابق الانتقال.

لم يحدد الأماكن المتضررة، لكنه حث سكان المناطق الحدودية على الموافقة على الإخلاء.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القوات الروسية سكان قرى أوكرانية روسيا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تنطلق اليوم.. مواعيد مباريات الجولة الأولى لكأس الأمم الأفريقية 2025
رئيس شعبة المعادن يحذر من تقلبات حادة محتملة في أسعار الفضة رغم مكاسبها
قناة مفتوحة تنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية 2025 .. تعرف على طريقة الاستقبال
في مشهد فلكي وسياحي نادر.. تعامد الشمس على معابد الكرنك بحضور آلاف السياح- فيديو وصور
برودة وانخفاض حرارة.. الأرصاد تعلن طقس أول أيام الشتاء
مجدي الجلاد: قراءتي لمقال رئيس الوزراء هي "تسليم وتسلم" وأؤيد تغيير الحكومة الحالية