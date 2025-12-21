رويترز: القوات الروسية تقتاد سكان قرى أوكرانية إلى روسيا

قالت وكالة "رويترز" البريطانية، الأحد، إن القوات الروسية عبرت الحدود مع أوكرانيا في منطقة سومي شمال شرق البلاد، واقتادت نحو 50 من سكان قرية حدودية إلى روسيا.

وأشارت هيئة الإذاعة العامة الأوكرانية، إن القوات الروسية دخلت ليلة السبت إلى منطقة قرية هرابوفسكي الأوكرانية، موضحة أن معظم السكان المحليين الذين اقتيدوا إلى روسيا كانوا من كبار السن.

وخلال الأشهر الأخيرة، تمكنت القوات الروسية من ترسيخ وجودها في عدد من القرى في منطقة سومي.

وصرح رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة سومي، أوليه هريجوروف، بأن السلطات بدأت في إجلاء سكان القرى الحدودية الذين رفضوا في وقت سابق الانتقال.

لم يحدد الأماكن المتضررة، لكنه حث سكان المناطق الحدودية على الموافقة على الإخلاء.