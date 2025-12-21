إعلان

الداخلية السورية تعلن تفكيك خلية تابعة لـ"داعش" بريف دمشق

02:28 م 21/12/2025

وزارة الداخلية السورية

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأحد، تفكيك خلية تابعة لتنظيم الدولة "داعش" في مدينة داريا بريف دمشق، وضبط أسلحة وأموال مُعدة لتمويل أنشطة إرهابية.

وقال قائد الأمن الداخلي بريف دمشق العميد أحمد الدالاتي، إن العملية نفذتها وحدات الأمن الداخلي بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، مشيرًا إلى أنها استندت إلى معلومات وتحريات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة لتحركات عناصر الخلية.

وأضاف الدالاتي، أن العملية أسفرت عن تفكيك الخلية بالكامل، واعتقال رئيسها و6 من أعضائها.

وأكد قائد الأمن الداخلي بريف دمشق، أن هذه العملية تأتي ضمن استراتيجية مستمرة للقضاء على الإرهاب ومنع أي تهديد للأمن المجتمعي وتحقيق الأمن والاستقرار.

