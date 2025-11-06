إعلان

مفاجأة بشأن الإجراءات الأمنية لمتحف اللوفر

كتب : مصراوي

03:08 م 06/11/2025

متحف اللوفر

باريس - (أب)

حثت محكمة المحاسبة الفرنسية متحف اللوفر على تسريع خطته لتحديث إجراءات الأمن بصفتها أولوية، وذلك في تقرير أصدرته قبل عملية السرقة التي تمت في 19 أكتوبر، مما يشير إلى وجود تأخيرات كبيرة في أعمال تجديد المتحف الأكثر زيارة في العالم.

ويأتي تقرير المحكمة اليوم الخميس بعد ظهور سلسلة من الإخفاقات والمشاكل الأمنية في أعقاب سرقة مجوهرات بقيمة 102 مليون دولار.

وقال التقرير الذي ركز على الفترة من 2018 إلى 2024 إن استثمارات المتحف أعطت الأولوية للعمليات المرئية والجذابة مثل شراء قطع فنية جديدة وتحسين تجربة الزائر، مضيفا أن هذا جاء على حساب الصيانة وتجديد المباني والمنشآت الفنية، خاصة أنظمة السلامة والأمن.

وأشار التقرير إلى أنه يجرى دراسة خطة تحديث المعدات الأمنية منذ عام 2018، ولكن تواصل إرجاء القيام بذلك.

متحف اللوفر باريس محكمة المحاسبة الفرنسية

