

وكالات

أعلن الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن، حالة الطوارئ بعد أن خلف الإعصار كالماغي ما لا يقل عن 241 قتيلا ومفقودا.

سجلت جزيرة سيبو النصيب الأكبر من الضحايا حيث لقي 39 شخصا حتفهم جراء الغرق أو سقوط الحطام، بينما سجلت حادثة وفاة واحدة في جزيرة بوهول المجاورة. وقد ارتفع عدد الضحايا بشكل مفاجئ مع تدفق المعلومات من عمليات الإغاثة الجارية.

يأتي هذا الإعصار في وقت لا تزال الفلبين تتعافى فيه من سلسلة كوارث طبيعية متتالية شهدتها الأشهر الماضية، بما في ذلك الزلازل والعواصف الشديدة. وتتعرض البلاد بشكل دوري لنحو 20 عاصفة استوائية سنويا.

بينما بدأ الإعصار، المعروف محليا باسم "تينو"، يفقد قوته تدريجيا بعد اجتيازه المناطق الساحلية، إلا أنه لا يزال يصاحب برياح تصل سرعتها إلى 120 كم/ساعة وهبات تصل إلى 165 كم/ساعة.

وقد تم إجلاء عشرات الآلاف من السكان في مناطق بيسايا وجنوب لوزون وشمال مينداناو تحسبا للعاصفة.

من جانب آخر أفاد الجيش الفلبيني، أن مروحية من نوع "هوي" كانت تنفذ مهمة إغاثة إنسانية في منطقة أجوسان ديل سور بجزيرة مينداناو تحطمت، حيث تم استرداد جثث الطاقم الستة فيما لا تزال التحقيقات جارية حول سبب الحادث، وفقا لروسيا اليوم.