بعد فوز ممداني.. ترامب: نظام التصويت في بلادنا كارثي ويجب تعديله

كتب : مصراوي

04:25 م 05/11/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقاداته لنظام التصويت في الولايات المتحدة، معتبرًا أن التصويت عبر البريد يفتح الباب أمام "الفساد والتلاعب بالنتائج"، داعيًا إلى تعديل النظام الانتخابي الحالي.

وقال ترامب، في اجتماعه مع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، إن "التصويت بالبريد السريع يسمح بحدوث فساد ونحن نرفضه"، مضيفًا أن نظام التصويت الأمريكي يعاني من العديد من العيوب ويحتاج إلى إصلاح عاجل.

ووصف ترامب النظام الانتخابي القائم بأنه "كارثي"، مشيرًا إلى أنه سيعمل على "تغييره أو تحسينه" لضمان ما وصفه بـ"نزاهة الانتخابات المقبلة".

وتأتي تصريحات ترامب بعدما حقق زهران ممداني انتصارًا تاريخيًا بفوزه في انتخابات بلدية نيويورك، ليصبح أول مسلم يتولى منصب عمدة المدينة، والأصغر سنًا منذ أكثر من قرن.

