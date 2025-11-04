انتخابات نيويورك.. ترامب يهاجم زهران ممداني: أي يهودي يصوت له "غبي"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، إن أي شخص يهودي يصوت لصالح المرشح لمنصب عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني هو "شخص غبي"، في أحدث تصريح له يعكس انتقاداته المتكررة للناخبين اليهود الذين يعتبر أنهم يصوتون ضد مصالحهم.

وكتب ترامب على موقعه للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" قائلاً: "أي شخص يهودي يصوت لصالح زهران ممداني، الذي أثبت كذبه وأعلن عن نفسه بأنه يكره اليهود، هو شخص غبي".

وجاء منشور ترامب بعد يوم من دعوة وجّهها لسكان نيويورك لحثهم على التصويت لحاكم الولاية السابق أندرو كومو، الذي يتأخر عن ممداني في استطلاعات الرأي، كما هدّد بحجب التمويل الفيدرالي عن مدينة نيويورك في حال فوز ممداني في الانتخابات المقررة يوم الثلاثاء.

ويُذكر أن ممداني، الذي يعرّف نفسه بأنه مسلم، ينتقد الحكومة الإسرائيلية الحالية لكنه يرفض بشدة اتهامات معاداة السامية التي وجهها إليه عدد من الزعماء الجمهوريين، ولم يرد ممداني فوراً على طلب للتعليق على تصريحات ترامب.

ويُعرف عن ترامب ورفاقه الجمهوريين ضعف شعبيتهم بين الأمريكيين اليهود، وهو أمر أثار استياءه مراراً، ووفقاً لاستطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث في سبتمبر 2024، تأخر ترامب عن المرشحة الديمقراطية آنذاك كامالا هاريس بنحو 32 نقطة مئوية بين الناخبين اليهود.

وكان ترامب قد قال خلال قمة إسرائيلية – أمريكية قبل انتخابه العام الماضي: "إذا لم أفز في هذه الانتخابات — وسيكون للشعب اليهودي دور كبير في ذلك إذا حدث — لأنهم إذا صوت 60% منهم لصالح العدو، فإن إسرائيل، في رأيي، ستتوقف عن الوجود خلال عامين".

تشهد عدة ولايات أمريكية، اليوم الثلاثاء، انتخابات حاسمة تُعد بمثابة اختبار لشعبية الرئيس دونالد ترامب بعد نحو عام من بدء ولايته الثانية، كما تمثل محطة تقييم مبكرة للديمقراطيين قبل الانتخابات النصفية المقبلة.

وفي نيويورك، يقترب المرشح زهران ممداني من تحقيق اختراق تاريخي في سباق رئاسة بلدية المدينة، حيث لا يزال الأوفر حظاً للفوز بفارق كبير، رغم خلفيته التي تجمع بين كونه مسلمًا من أصول جنوب آسيوية وامتلاكه أجندة تقدمية ويسارية الطابع تتعارض كلياً مع النهج المحافظ لليمين الجمهوري الذي يقوده الرئيس ترامب.