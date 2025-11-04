إعلان

إسرائيل تدرس السماح بعبور 200 مقاوم إلى خارج الخط الأصفر.. فما المقابل؟

كتب : مصراوي

09:25 م 04/11/2025

جنود الاحتلال

وكالات

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الثلاثاء، إن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير أبدى استعداده لمناقشة السماح بمرور 200 مقاتل من عناصر المقاومة الفلسطينية عالقين في رفح، في مقابل الإفراج عن رفات الأسير الإسرائيلي هدار جولدين المحتجز منذ 2014.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن المقاتلين يتواجدون في منطقة خلف الخط الأصفر بالأراضي الخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ دخول وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، ما تركهم عالقين في المنقطة، محذّرة من أنه إذا لم توافق حماس على تسليم رفات جولدين، فلن يخرج مقاتلوها من المنطقة أحياء.

وذكر مسؤولان سياسيان إسرائيليان، أمس الاثنين، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يناقش السماح للمقاتلين بالعبور إلى خارج الخط الأصفر، غير أن متحدث باسمه أكد لاحقا أن هذا لن يحدث.

وأوضح 3 مصادر، أن نتنياهو سعى إلى إخراج مقاتلي حماس من المناطق التي يسيطر عليها الجيش، رغبة منه في إعادة الأسرى المدنيين وتعزيز تواجد قواته على الجانب الإسرائيلي من الخط الأصفر، لكن القرار لم يُتخذ بعد.

حماس غزة الخط الأصفر إسرائيل

