الرئيس عون: من مصلحة أوروبا أن يكون لبنان مستقراً

بيروت- (د ب أ)

أكد الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، اليوم الثلاثاء، أن من مصلحة أوروبا أن يكون لبنان مستقرًا.

ونوه عون ، خلال استقباله اليوم وزير الدفاع الهولندي روبن بريكلمانز، بـ " الدعم الذي قدمته هولندا للجيش اللبناني"، ومؤكداً "رغبة لبنان في تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات".

وعرض الرئيس عون للوزير الهولندي "الأوضاع في لبنان عموما وفي منطقة الجنوب خصوصاً"، شارحًا "المهام التي يتولاها الجيش في المناطق اللبنانية كافة".

وأكّد على أن "لبنان التزم تطبيق الاتفاق الذي تم الإعلان عنه في نوفمبر 2024، فيما إسرائيل تواصل خرق هذا الاتفاق وانتهاك القرارات الدولية لاسيما القرار 1701 من خلال استمرارها في الأعمال العدائية وقصف المناطق اللبنانية خصوصاً في الجنوب والبقاع، وتحتفظ بالأسرى اللبنانيين".

وشدّد الرئيس عون "على أن الدعم الأوروبي أساسي ولبنان يتطلع الى دور فاعل تلعبه الدول الأوروبية لإرغام إسرائيل على وقف اعتداءاتها على لبنان والتجاوب مع الرغبة اللبنانية في الانسحاب من الأراضي التي تحتلها وانهاء الوضع الراهن."

وأعرب الوزير الهولندي "عن تصميم بلاده على مواصلة دعمها للجيش اللبناني"، منوها بالمهمات التي يتولاها في كل المناطق اللبنانية لاسيما في الجنوب وما حققه على الصعيد الأمني والاستقرار في لبنان.

وأشار إلى أن "بلاده عازمة على مساعدة لبنان وتشجيع الاستثمار فيه"، لافتا إلى "ضرورة استكمال الإصلاحات التي بدأتها الحكومة اللبنانية".

ووجه الوزير الهولندي" دعوة للرئيس عون لزيارة هولندا".