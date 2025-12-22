سفينة شحن تعيد مهاجرين عالقين إلى مصر بعد رفض السماح لها بالرسو

تونس- (د ب أ)

قالت منصة "هاتف الإنذار" المتخصصة في الإبلاغ عن المهاجرين العالقين في البحر المتوسط، إن السلطات في إيطاليا ومالطا رفضتا رسو سفينة شحن على متنها مهاجرون لتضطر إلى العودة بهم إلى سواحل مصر.

وكانت سفينة الشحن "ليدي أندريان"، تولت أمس الأحد إنقاذ 38 مهاجرا تقطعت بهم السبل جنوب جزيرة كريت اليونانية لكن لم يتسن لها الرسو في أي ميناء آمن.

وأفادت منصة "هاتف الإنذار"، على حسابها عبر موقع "اكس" اليوم الاثنين، بأن "السفينة عادت أدراجها متجهةً إلى مصر، وهي ليست مكانا آمنا للمهاجرين. ندين بشدة هذه الإعادة القسرية".