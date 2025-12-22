إعلان

مُسيرات أوكرانية تلحق أضرارا بميناء وسفينين روسيتين في البحر الأسود

كتب : مصراوي

03:13 م 22/12/2025

مسيرات أوكرانية

موسكو- (د ب أ)

أعلنت السلطات الروسية اليوم الإثنين، أن المسيرات الأوكرانية ألحقت أضرارا بمنشآت في ميناء وسفينتين في ساحل البحر الأسود الروسي.

وقال مسؤولو الدفاع المدني في منطقة كراسنودار بجنوب البلاد إن الهجوم الذي وقع ليلا استهدف ميناء تامان وهو موقع رئيسي لشحن النفط والغاز الطبيعي المسال.

وذكر المسؤولون بالمنطقة أنه تم إجلاء أطقم السفن المتضررة بأمان بينما جرى إخماد النيران على السفينتين وعلى أحد الأرصفة.

وتردد في وقت متأخر من أمس الأحد، أن الحطام المتساقط من المسيرات ضرب خط أنابيب بالقرب من الميناء الواقع على بعد كيلومترات قليلة من الجسر الذي يربط البر الرئيسي الروسي بشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو.

مسيرات أوكرانية سفينين روسيتين البحر الأسود السلطات الروسية

