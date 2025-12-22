إعلان

الدنمارك تستدعي السفير الأمريكي على خلفية تعيين مبعوث لجرينلاند

كتب : مصراوي

03:19 م 22/12/2025

الدنمارك

كوبنهاجن/ واشنطن- (د ب أ)

أعلن وزير خارجية الدنمارك لارس لوكه راسموسن أن الدنمارك استدعت السفير الأمريكي للتشاور، في أعقاب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعيين مبعوث خاص لجرينلاند.

وقال راسموسن لشبكة " تي في 2" إن تعيين حاكم لويزيانا جيف لاندري مبعوثا خاصا لأمريكا للمنطقة الدنماركية ذاتية الحكم يعد أمرا غير مقبول، ووصف تصريحات لاندري بـ " غير المقبولة تماما".

وكان لاندري قد قال في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن خدمة ترامب لجعل "جرينلاند جزءا من الولايات المتحدة" تعد " شرفا".

وقال راسموسن إنه سيطلب تفسيرا من السفير الأمريكي كين هويري خلال اللقاء، الذي يأمل أن يعقد في وقت لاحق اليوم أو غدا الثلاثاء.


