إسرائيل تقرر إغلاق إذاعة الجيش وكاتس: تنشر "رسائل باعثة على الانقسام"

أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، أمرًا باتخاذ خطوات فورية لإنهاء عمل إذاعة الجيش، بعد موافقة مجلس الوزراء على إغلاقها، وفق ما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وقالت الصحيفة العبرية، إنه عقب تصويت مجلس الوزراء بالإجماع على إغلاق إذاعة الجيش، أمر كاتس الجيش بالبدء الفوري في اتخاذ خطوات لإنهاء عمليات المحطة، بما في ذلك وقف جميع عمليات التجنيد وإعادة تعيين الجنود الذين يخدمون هناك حاليًا.

ومن جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، إن إذاعة الجيش تنشر "رسائل باعثة على الانقسام".

وأفاد مكتب كاتس، بأن وزير الدفاع قد تواصل مع رئيس أركان الجيش، إيال زامير، لإصدار تعليمات للجيش بوقف جميع عمليات اختيار الضباط في الإذاعة فورًا، والتوقف عن إلحاق الجنود بهذه الوحدة، سواء في الخدمة الإلزامية أو في الاحتياط.

كما أمر كاتس بالبدء في الاستعدادات لإنهاء خدمة الجنود المتمركزين حاليًا في الإذاعة، وإعادة توزيعهم تدريجيًا على وحدات أخرى في الجيش الإسرائيلي، مع إعطاء الأولوية للأدوار القتالية وأدوار الدعم القتالي.

ووجه كاتس أيضًا المدير العام لوزارة الدفاع، أمير بارام، إلى مساعدة موظفي الجيش المدنيين العاملين في المحطة وإنهاء خدماتهم وفق ترتيبات "مناسبة قدر الإمكان" ومتوافقة مع القانون.

وفي الوقت نفسه، أمر وزير الدفاع بإلغاء جميع عقود المحطة، بما في ذلك الاتفاقيات مع الصحفيين المدنيين، بالإضافة إلى اتخاذ خطوات لإنهاء استخدام المحطة لمرافقها.

وأعلنت وزارة الدفاع أنه سيتم استكمال جميع الإجراءات بحلول 15 فبراير 2026، وذلك لإنهاء إغلاق إذاعة الجيش وإنهاء بثها بحلول 1 مارس 2026، بما يتماشى مع قرار الحكومة الذي تمت الموافقة عليه اليوم.