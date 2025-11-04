إعلان

فيديو.. ضابطة بالدعم السريع تحرض الميليشيا على اغتصاب النساء بالسودان

كتب : مصراوي

02:37 م 04/11/2025

وكالات
انتشر على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قيل إنه لضابطة تابعة لميليشيا الدعم السريع في السودان.
وظهرت الضابطة المزعومة وهي تحرض أفراد الدعم السريع على الاعتداء الجنسي على النساء في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا.
وترتكب ميليشيا الدعم السريع مجازر مروعة في المناطق التي تسيطر عليها في السودان، من قتل المدنيين العزل واغتصاب النساء وسرقة ونهب المنازل والمستشفيات.
ولا يزال السودان غارقًا في حرب اندلعت في أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية وميليشيا الدعم السريع. وقد أودت الحرب بحياة عشرات الآلاف وشردت الملايين، مما دفع بالبلاد إلى أزمة إنسانية عميقة.

الدعم السريع الميليشيا السودان

