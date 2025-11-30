إعلان

مظاهرة أمام منزل رئيس إسرائيل احتجاجا على طلب نتنياهو العفو.. فيديو

كتب-عبدالله محمود:

10:50 م 30/11/2025

إسرائيل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نظم عشرات الإسرائيليين مظاهرات أمام منزل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في تل أبيب، احتجاجا على طلب العفو الذي قدمه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

ونقلت البث الإسرائيلية، عن مصدر مطلع، أنه من المرجح أن يعفو الرئيس الإسرائيلي عن نتنياهو مقابل تخليه عن منصبه في الحكومة الإسرائيلية.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية خلال تقريرها، أن مقربين من نتنياهو، أكدوا، أن رئيس حكومة الاحتلال لن يقبل التخلي عن الحياة السياسية ولن يقر بالذنب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

رئيس إسرائيل عفو نتنياهو إسحاق هرتسوغ احتجاجات إسرائيل

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

خطة عاجلة لحماية المدارس من فيروس ماربورغ
بعد أزمة "المياه المعدنية".. رسالة رئيس "سلامة الغذاء" للمصريين
حكم الإدارية العليا.. ماذا يعني وكيف يؤثر على العميلة الانتخابية؟ - تغطية خاصة
بعد إلغاء 29 دائرة.. هل من صلاحية الإدارية العليا إبطال انتخابات النواب كاملة؟
زيادة المعاش.. ماذا يعني رفع الحد التأميني ومن المستفيد؟
بدء تحذيرات الشتاء.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة