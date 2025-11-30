مظاهرة أمام منزل رئيس إسرائيل احتجاجا على طلب نتنياهو العفو.. فيديو

نظم عشرات الإسرائيليين مظاهرات أمام منزل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في تل أبيب، احتجاجا على طلب العفو الذي قدمه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

احتجاجا على احتمال منح العفو لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.. مظاهرة أمام منزل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في تل أبيب#فيديو pic.twitter.com/sBb7X1lPug — قناة الجزيرة (@AJArabic) November 30, 2025

ونقلت البث الإسرائيلية، عن مصدر مطلع، أنه من المرجح أن يعفو الرئيس الإسرائيلي عن نتنياهو مقابل تخليه عن منصبه في الحكومة الإسرائيلية.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية خلال تقريرها، أن مقربين من نتنياهو، أكدوا، أن رئيس حكومة الاحتلال لن يقبل التخلي عن الحياة السياسية ولن يقر بالذنب.