إسرائيل تغلق مدخل مدينة قلقيلية وتعتقل عدد من الفلسطينيين

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، مدخل مدينة قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة، وقامت باحتجاز عدد من الفلسطينيين وبعض المركبات، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".



وقالت الوكالة الفلسطينية، إن قوات الاحتلال أوقفت حركة تنقّل المواطنين الفلسطينيين في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة.



ونقلت وكالة وفا، عن شهود عيان، إن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا على مدخل مدينة قلقيلية الشرقي وأوقفت مركبات المواطنين، وبدأت في تدقيق هويات الفلسطينيين.