مسؤول أمريكي: اجتماع ميامي يتناول وضع جدول زمني للانتخابات في أوكرانيا

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤول أمريكي، الأحد، إن محادثات ميامي بين المسؤولين الأمريكيين والأوكرانيين تتناول وضع جدول زمني للانتخابات في أوكرانيا.

وأوضح المسؤول الأمريكي، كذلك أن محادثات ميامي تبحث إمكانية تبادل الأراضي بين روسيا وأوكرانيا وقضايا أخرى، لافتا إلى أن مبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يعتزمان السفر إلى روسيا لاحقا لمواصلة التفاوض معها.

وذكر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أنه يتوقع أن يحقق الوفدان مزيدا من التقدم خلال المحادثات في ميامي، مشيرا إلى أن إنهاء الحرب خطوة أولى لخلق مسار يؤدي إلى أوكرانيا مستقرة وذات سيادة.

بدوره، أشار مدير مكتب الرئيس الأوكراني تحقيق تقدم ملموس في المحادثات.

ويجتمع مسؤولون أمريكيون وأوكرانيون، اليوم الأحد في ميامي، لمناقشة النقاط العالقة في الخطة الامريكية لإنهاء الحرب.

وتوصل الجانبان خلال محادثات في جنيف يوم الأحد الماضي، إلى اتفاق مبدئي بشأن جميع القضايا عدا نقطتين رئيسيتين هما الأراضي والضمانات الامنية لأوكرانيا في ما بعد الحرب.

وقال مسؤول أمريكي لـ"أكسيوس"، إن البيت الأبيض يريد سد افجوات بشأن هاتين القضيتين خلال الاجتماع في ميامي.