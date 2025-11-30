إعلان

قوات الاحتلال تقتحم نابلس بالضفة الغربية.. فيديو

كتب-عبدالله محمود:

05:25 م 30/11/2025

قوات الاحتلال الإسرائيلي

أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية، بإن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت بلدة سبسطية شمال غربي نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأكدت وسائل الإعلام أنه عقب اقتحام قوات الاحتلال اندلعت مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين والقوات الإسرائيلية في بلدة عقربا، جنوبي نابلس.

ومساء السبت، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في قرى وبلدات غرب مدينة سلفيت.

اعتقل جيش الاحتلال نحو 48 فلسطينيا في عدد من بلدات الضفة الغربية، كما حطم مستوطنون مركبات مملوكة لفلسطينيين.

قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال غربي نابلس الضفة الغربية

