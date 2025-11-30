قوات الاحتلال تقتحم نابلس بالضفة الغربية.. فيديو

أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية، بإن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت بلدة سبسطية شمال غربي نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

#شاهد| الاحتلال يقتحم بلدة سبسطية، شمال غرب نابلس. pic.twitter.com/oeNSZjd0hY — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 30, 2025

وأكدت وسائل الإعلام أنه عقب اقتحام قوات الاحتلال اندلعت مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين والقوات الإسرائيلية في بلدة عقربا، جنوبي نابلس.

ومساء السبت، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في قرى وبلدات غرب مدينة سلفيت.

اعتقل جيش الاحتلال نحو 48 فلسطينيا في عدد من بلدات الضفة الغربية، كما حطم مستوطنون مركبات مملوكة لفلسطينيين.