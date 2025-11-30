باكستان: قطر وتركيا أوقفتا عملية كانت مقررة عبر الحدود مع أفغانستان

ذكر وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار أن بلاده كانت مستعدة لشن عملية عبر الحدود داخل أفغانستان خلال الاشتباكات الأخيرة الشهر الماضي، لكن تم وقف الخطوة بعد وساطة عاجلة من قطر وتركيا.

وقال دار للصحفيين إن الوسيطين ظلا على اتصال مستمر مع إسلام آباد، مع تصاعد القتال، مضيفًا أن الحكومتين "على الأرجح كانتا على علم بهجوم باكستان المخطط له وحثتا على ضبط النفس لمنع التصعيد"، حسب وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

وتابع الوزير أن جهود الوساطة انهارت عندما رفضت طالبان تغيير موقفها، قائلا إن الوسيطين "انسحبا في حرج" بعد فشلهما في الحصول على تنازلات.

وكانت باكستان وأفغانستان قد خاضتا قتالا عنيفا استمر حوالي أسبوع، قبل حوالي ستة أسابيع وهو ما أسفر عن سقوط ضحايا من الجانبين وأثار مخاوف من اتساع نطاق الصراع، وتوقفت الاشتباكات بعد تدخل الدوحة وأنقرة، مما أدى إلى عقد ثلاث جولات من المحادثات في الدوحة واسطنبول.