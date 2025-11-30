إعلان

فيديو.. حادث دهس يُربك حركة القطارات في إسرائيل خلال ساعة الذروة

كتب : مصراوي

10:14 ص 30/11/2025

حادث دهس يُربك حركة القطارات في إسرائيل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

واجهت خدمة القطارات في وسط إسرائيل اضطرابات كبيرة، صباح اليوم الأحد، بعد سقوط رجل من جسر على القضبان جنوب محطة تل أبيب "ههجانا" وصدمه قطار، حسبما قال مسؤولون في السكك الحديدية والطوارئ في إسرائيل.

وقعت الحادثة قبيل الساعة الثامنة صباحًا (بالتوقيت المحلي)، خلال إحدى أكثر ساعات الأسبوع ازدحامًا بالمواصلات. وأفادت خدمة الإنقاذ التابعة لنجمة داوود الحمراء بوفاة الرجل في مكان الحادث، وفق ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وقال مسؤولون في السكك الحديدية، في بادئ الأمر، إن أحد الأفراد دخل منطقة المسار "في انتهاك للتعليمات"، ثم أوضحوا لاحقًا أنه سقط من فوق جسر.

وجراء الحادث، عُلِّقت حركة القطارات مؤقتًا بين محطة تل أبيب "ههجانا" ومحطة "اللد/مطار بن جوريون"، مما أدى إلى تأخيرات واسعة النطاق وتغييرات في الخدمة أثرت على وسط إسرائيل، بالإضافة إلى الخطوط المتجهة شمالًا وجنوبًا.

واستؤنفت الخدمة جزئيًا على أحد المسارين بعد حوالي ساعة ونصف من الحادث، وفق الصحيفة.

وفي محطة "سافيدور" المركزية بتل أبيب، انتظر مئات الركاب حافلات بديلة متجهة إلى القدس المحتلة، وأبلغ بعضهم عن تأخيرات طويلة وازدحام متزايد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث دهس حركة القطارات إسرائيل

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الأحد
بالأسماء.. تعرف على جميع الدوائر التي ألغيت انتخاباتها في المرحلة الأولى- تفاصيل
انخفاض الحرارة.. الأرصاد تُطالب المواطنين بارتداء الملابس الشتوية