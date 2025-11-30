فيديو.. حادث دهس يُربك حركة القطارات في إسرائيل خلال ساعة الذروة

وكالات

واجهت خدمة القطارات في وسط إسرائيل اضطرابات كبيرة، صباح اليوم الأحد، بعد سقوط رجل من جسر على القضبان جنوب محطة تل أبيب "ههجانا" وصدمه قطار، حسبما قال مسؤولون في السكك الحديدية والطوارئ في إسرائيل.

وقعت الحادثة قبيل الساعة الثامنة صباحًا (بالتوقيت المحلي)، خلال إحدى أكثر ساعات الأسبوع ازدحامًا بالمواصلات. وأفادت خدمة الإنقاذ التابعة لنجمة داوود الحمراء بوفاة الرجل في مكان الحادث، وفق ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

בעקבות השיבושים ברכבת: הנוסעים מבית שמש הורדו בתחנת לוד. צילום: אילנית זהר (חדשות 12).@N12News pic.twitter.com/ZgVOtv2z2e — חדשות הסקופים. (@Haskupim) November 30, 2025

وقال مسؤولون في السكك الحديدية، في بادئ الأمر، إن أحد الأفراد دخل منطقة المسار "في انتهاك للتعليمات"، ثم أوضحوا لاحقًا أنه سقط من فوق جسر.

وجراء الحادث، عُلِّقت حركة القطارات مؤقتًا بين محطة تل أبيب "ههجانا" ومحطة "اللد/مطار بن جوريون"، مما أدى إلى تأخيرات واسعة النطاق وتغييرات في الخدمة أثرت على وسط إسرائيل، بالإضافة إلى الخطوط المتجهة شمالًا وجنوبًا.

תיעוד: נוסעים מהרכבת שעצרה באמצע הדרך באזור גנות בעקבות האדם שהיה מוטל על המסילה, מועברים רגלית לרכבת חלופית במסילה סמוכה. רכבת ישראל ממתינה לאישור המשטרה בכדי לפתוח מחדש את המסילה, בשלב זה לא ידוע כמה זמן זה יקח ויש עומסים כבדים ועיכובים pic.twitter.com/by7GVJaCZR — סיון חילאי (@HilaieSivan) November 30, 2025

واستؤنفت الخدمة جزئيًا على أحد المسارين بعد حوالي ساعة ونصف من الحادث، وفق الصحيفة.

وفي محطة "سافيدور" المركزية بتل أبيب، انتظر مئات الركاب حافلات بديلة متجهة إلى القدس المحتلة، وأبلغ بعضهم عن تأخيرات طويلة وازدحام متزايد.