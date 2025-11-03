الأمم المتحدة: تلقينا تقارير توثق عمليات إعدام وعنف جنسي بالفاشر

وكالات

قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن المكتب الأممي تلقي تقارير موثوقة عن عمليات إعدام وعنف جنسي في مدينة الفاشر بدارفور.

وأضاف نائب المتحدث باسم جوتيريش، أن المدنيون في مدينة الفاشر غير قادرين على مغادرتها، مشددًأ على أهمية الوقف الفوري للأعمال العدائية بالفاشر لضمان حماية المدنيين.

وذكر: "أن الأوضاع في طويلة قرب الفاشر مزرية والعائلات تعيش في العراء أو في ملاجئ مؤقتة، ولا يوجد مخزون غذاء والمياه النظيفة شحيحة".

وأكد نائب المتحدث باسم جوتيريش، أن قوات الدعم السريع تواصل منع وصول المساعدات لمحتاجيها، لافتًا إلى أن العنف في كردفان تصاعد بشكل حاد ما أدى إلى نزوح واسع النطاق.

وفي وقت سابق، قالت هيئة عالمية معنية بأزمات الغذاء اليوم الإثنين، إن المجاعة امتدت إلى منطقتين بالسودان التي مزقتها الحرب، بما في ذلك مدينة رئيسية في دارفور حيث قامت القوات شبه العسكرية هناك بعمليات نهب وقتل على مدار الأسبوع الماضي.

وقالت هيئة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي إنه جرى رصد المجاعة في مدينة الفاشر بدارفور ومدينة كادوجلي في ولاية جنوب كردفان.

وأشار احدث تقرير للهيئة الذي صدر اليوم الإثنين إلى أن 20 منطقة أخرى في دارفور وكردفان حيث اشتد القتال في الشهور الأخيرة، معرضون لخطر المجاعة.