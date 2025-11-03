المبعوث الأممي يبحث في مسقط والبحرين سبل تحقيق السلام في اليمن



صنعاء- (د ب أ)

اختتم المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس جروندبرج، اليوم الاثنين، زيارة إلى سلطنة عُمان ‫والبحرين، لمناقشة سبل المضي قدماً لتحقيق سلام شامل في اليمن.

‏وأجرى المبعوث الأممي، مناقشات مع كبار المسؤولين العُمانيين، وكبير مفاوضي أنصار الله محمد عبد السلام، ونائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي، في مسقط، وفقاً لبيان صادر عن مكتبه الخاص.

كما التقى جروندبرج، على هامش "حوار المنامة"، بمسؤولين من الحكومة اليمنية، من بينهم وزير الخارجية شايع الزنداني، والفريق الركن صغير عزيز، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليمنية، إضافةً إلى عددٍ من الشركاء الإقليميين والدوليين.

وقال المبعوث الأممي إن "السياق الإقليمي يوفّر فرصة لإحياء الزخم نحو خفض التصعيد وتعزيز الحوار دعماً لمسار السلام في اليمن".

وذكر البيان أن المناقشات ركزت على تعزيز الجهود الرامية إلى إنهاء النزاع في اليمن وتهيئة الظروف المواتية لاستئناف عملية سياسية جامعة برعاية الأمم المتحدة.

وأوضح البيان أن المبعوث الاممي، دعا جميع أطراف النزاع إلى التحلي بضبط النفس والانخراط في الحوار واتخاذ خطوات عملية لتخفيف معاناة اليمنيين.

‏وجدّد جروندبرج، في جميع لقاءاته، حسب ما أفاد البيان، المطالبة بإنهاء الاحتجاز التعسفي لموظفي الأمم المتحدة من قبل أنصار الله الحوثيين.

وشدد على أن استمرار احتجازهم يعقّد قدرة الأمم المتحدة على تنفيذ عملها الإنساني ويعيق الجهود المبذولة لدفع عملية السلام في اليمن قُدماً.

ومنذ شهر أغسطس الماضي، بدأ الحوثيون بتنفيذ حملة اعتقالات واسعة ضد موظفي الأمم المتحدة ومنظمات دولية، عقب اقتحام مقراتها في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتهم.

واعتقل الحوثيون أكثر من 50 موظفاً محلياً يعملون لدى الأمم المتحدة، بتهمة "التجسس والتخابر لصالح إسرائيل".

ويعيش اليمن ظروفاً إنسانية واقتصادية وأمنية صعبة، جراء الحرب المستمرة في البلاد منذ أكثر من عشر سنوات.